In den vergangenen drei Tagen orientierte sich der Dax bei geringer werdenden Schwankungen an der 50-Tage-Linie bei aktuell 19.150 Punkten und der 21-Tage-Linie, die bei 19.282 Punkten läuft. Das Rekordhoch von Mitte Oktober bei 19.674 Punkten bliebe für die viel diskutierte Jahresendrally in Reichweite.