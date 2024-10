Für den Dax zeichnet sich nach seiner Rekordrally und den jüngsten Verlusten am Mittwoch eine verhaltene Eröffnung ab. Der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex signalisierte knapp eine Stunde vor Handelsbeginn ein Minus von 0,1 Prozent auf 19.190 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen hingegen knapp im Plus erwartet.