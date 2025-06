Charttechniker Martin Utschneider von Finanzethos sieht die nächste Zielmarke für den Leitindex nun bei etwa 23.800 Zählern, die am Vortag nur kurz überschritten worden war. In diesem Bereich verläuft derzeit als kurzfristiger Trendindikator die 21-Tage-Linie. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Mittwoch im Plus erwartet.