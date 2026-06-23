«Wir sehen einen in höchstem Masse stimmungsgetriebenen Handel. Gerade in der Nähe von Rekordnotierungen werden Anleger schnell nervös, wenn sich die Rally dann nicht direkt mit Schwung nach oben fortsetzt», schrieb am Morgen der Marktbeobachter Jochen Stanzl von der Consorsbank. Zum Wochenstart hatte der Dax mit 25.176 Punkten zwischenzeitlich ein Hoch seit Anfang Juni erreicht. Dem Rekord vom Januar hatte sich der Leitindex dabei bis auf 330 Punkte genähert.