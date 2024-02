Die Rekordjagd am deutschen Aktienmarkt reisst nicht ab. Der Dax steuert am Mittwoch auf den fünften Tag in Folge mit einer Bestmarke zu. Am Vortag hatte die Kauflaune der Anleger ihn am Nachmittag bis auf 17 563 Punkte nach oben getrieben und nun könnte er nochmals einige Punkte draufsatteln.

28.02.2024 08:08