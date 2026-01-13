«Es wirkt, als würden ausschliesslich positive Nachrichten gelesen, während negative Nachrichten ausgeblendet werden», resümierte Altmann und hält den HDax inzwischen für «massiv überkauft». Die an diesem Tag zunächst in den USA - vor allem mit den Zahlen der Bankbranchen-Grösse JPMorgan - anlaufende Berichtssaison werde den starken Trend nun untermauern müssen. «Negative Überraschungen könnten nach den jüngsten Kursgewinnen hart abgestraft werden.» Anlagestrategen Ulrich Stephan von der Deutschen Bank hält die Berichtssaison sogar für richtungsweisend für den Ausblick auf das Gesamtjahr.