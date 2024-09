Der Dax dürfte am Freitag den dritten Tag in Folge zulegen. Weitere Kursgewinne sind drin dank des Rückenwinds aus New York, wo die Kurse am Vortag noch ins Plus gedreht waren. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,3 Prozent auf 18.568 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird ebenfalls moderat in der Gewinnzone erwartet.