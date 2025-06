Etwas Rückenwind verleiht der US-Technologiesektor. Nach einer frühen Bestmarke des Tech-Index Nasdaq 100 hatten im späteren Handel in New York die Aktien des Chip-Giganten Nvidia ein Rekordhoch erreicht. Zudem kommen die nachbörslich veröffentlichten Geschäftszahlen und Prognosen des Halbleiterkonzerns Micron im Sektor gut an.