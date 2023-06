Laut den Experten der Credit Suisse liegt die am Markt angenommene Wahrscheinlichkeit eine Zinserhöhung im Juni bei weniger als 30 Prozent. Am Donnerstag wird ausserdem die EZB ihre Zinsentscheidung bekannt geben und in Asien stehen zusätzlich noch Zinsentscheidungen der chinesischen Notenbank und der Bank of Japan an.