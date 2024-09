Der Dax dürfte am Donnerstag ein Rekordhoch erreichen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisiert der X-Dax ein Plus von 0,9 Prozent auf 19.086 Punkte. Auch der EuroStoxx wird wohl freundlich in den Tag starten. Gute Vorgaben kommen aus Asien, wo umfangreiche Massnahmen Chinas zur Stützung der Wirtschaft die Märkte antreibt.