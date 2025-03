Zum Ende einer bisher schwachen Woche dürfte der deutsche Aktienmarkt einen weiteren Stabilisierungsversuch unternehmen. Eine Stunde vor Handelsbeginn am Freitag signalisierte der X-Dax als Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von rund 0,3 Prozent auf 22.636 Punkte. Damit deutet sich für den Dax ein Wochenverlust von rund anderthalb Prozent an. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Freitag 0,2 Prozent höher erwartet.