Nach dem Kursrutsch auf ein Siebenmonatstief deutet sich für den Dax zum Wochenstart ein Stabilisierungsversuch an. Knapp eine Stunde vor dem Börsenstart signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Plus von 0,2 Prozent auf 14 830 Punkte, nachdem der Leitindex in der Vorwoche unter die viel beachtete Marke von 15 000 Punkten gefallen war und letztlich mehr als zweieinhalb Prozent eingebüsst hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird am Montagmorgen 0,3 Prozent höher erwartet.

23.10.2023 08:20