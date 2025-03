Für den Dax zeichnen sich nach der kräftigen Vortagserholung am Mittwoch erst einmal bescheidene Gewinne ab. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax ein Plus von 0,18 Prozent auf 23.151 Punkte. Damit fehlen dem deutschen Leitindex nur noch 1,4 Prozent zum Rekordhoch von 23.476 Punkten, das er am Dienstag vergangener Woche erreicht hatte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Mittwochmorgen ebenfalls moderat höher erwartet.