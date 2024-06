An der Frankfurter Börse zeichnen sich zu Wochenbeginn leichte Gewinne ab. Nach der robusten Vorwoche lässt der X-Dax als Indikator für den Dax ein Plus von 0,2 Prozent auf 18 199 Punkten erwarten. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte sich moderat im Plus bewegen.