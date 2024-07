Die Blicke richten sich zur Wochenmitte weiterhin nach New York: Der Dow Jones Industrial übernimmt dort derzeit die Führungsrolle, die zuletzt eigentlich die Indizes der Technologiebörse Nasdaq innehatten. Der Dow zog am Dienstag kräftig an und stoppte erst kurz vor 41.000 Punkten. Für den Dax ist er das eigentlich bessere Spiegelbild, weil der deutsche Leitindex auch weniger stark von Technologiewerten geprägt ist.