Der Dax steuert nach seiner Rekordjagd und den jüngsten Gewinnmitnahmen am Donnerstag auf eine Stabilisierung zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator für den deutschen Leitindex ein Plus von knapp 0,2 Prozent auf 22.469 Punkte. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 , das am Vortag noch heftiger unter die Räder gekommen war, wird ebenfalls ein wenig fester erwartet.