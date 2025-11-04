Der Dax steuert am Dienstag in einem schwachen Börsenumfeld auf klare Verluste zu. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax für den deutschen Leitindex ein Minus von 1,1 Prozent auf 23.870 Punkte. Damit würde sich der freundliche Wochenstart nach der vorangegangene Schwächephase als Strohfeuer entpuppen. Schon am Montag war der Dax an der für den kurzfristigen Trend wichtigen 21-Tage-Linie abgeprallt und hatte nur einen Teil seiner Gewinne ins Ziel gerettet. Sein Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 wird am Dienstagmorgen ähnlich schwach erwartet.