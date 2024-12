Nach einer siebentägigen Kursrally und mehreren Rekorden dürfte der Dax kaum verändert in die neue Handelswoche starten. Die Anleger dürften Vorsicht walten lassen und abwarten, denn mit den US-Inflationsdaten am Mittwoch und der EZB-Zinsentscheidung am Donnerstag stehen in dieser Woche wichtige Termine auf dem Börsenkalender. In der darauf folgenden Woche entscheidet ausserdem noch die Notenbank Fed über die Leitzinsen in den USA.