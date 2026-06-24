Der zuletzt besonders stark abgerutschte Kospi konnte sich zwar am Mittwoch in Südkorea etwas stabilisieren, in Japan und Taiwan gingen die Kursverluste aber noch ein Stück weit weiter. Die Titel des US-Chipriesen Micron, die sich in diesem Jahr in der Spitze mehr als vervierfacht hatten, zeigen sich auf der Plattform Tradegate jedoch etwas erholt. Infineon legen dort am Morgen 1,3 Prozent zu.