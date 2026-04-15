US-Präsident Donald Trump sagte dem US-Fernsehsender Fox News, dass er den Krieg im Iran kurz vor dem Ende sieht. In Pakistan «könnte in den nächsten zwei Tagen etwas passieren», hatte er davor der «New York Post» am Telefon gesagt, ohne weitere Details zu nennen. In Pakistan war am vergangenen Wochenende eine erste Verhandlungsrunde zwischen den USA und dem Iran ohne Ergebnis zu Ende gegangen. Unbestätigten Medienberichten zufolge könnte bereits am Donnerstag ein weiteres Treffen folgen.