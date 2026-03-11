Laut den Experten der Helaba ist es noch zu früh, um auf nachhaltige Kursgewinne zu setzen. Der Energiemarkt bleibt weiter das Zünglein an der Waage für die Konjunktur- und Inflationssorgen der Anleger im Zuge des Iran-Kriegs. Wie das «Wall Street Journal» berichtet, plant die Internationale Energieagentur offenbar die grösste Freigabe von Ölreserven ihrer Geschichte, um die Preisturbulenzen zu beruhigen.