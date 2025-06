In Deutschland legen am Freitag die Aktien der Sportartikelhersteller Adidas und Puma vorbörslich beide fast drei Prozent zu, nachdem der Konkurrent Nike am Vorabend nach US-Börsenschluss seinen Quartalsbericht vorgelegt hatte. Nach kurzer negativer Reaktion war der Nike-Kurs im nachbörslichen New Yorker Handel mit bis zu elf Prozent ins Plus gedreht - laut Händlern in der Hoffnung darauf, dass die Umsatzentwicklung im Tal angekommen ist.