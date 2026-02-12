Auf der Schattenseite steht dagegen der Autosektor wegen Mercedes-Benz . Die Titel des Premium-Autobauers sackten im Tradegate-Handel um mehr als fünf Prozent ab, nachdem die Stuttgarter für das vergangene Jahr einen Gewinneinbruch vermeldet hatten. Ein Händler sah das Abschneiden der Autosparte und deren Margenziele in einem ersten Kommentar als Enttäuschung an. Die Dividende werde derweil nicht so drastisch gekürzt wie gedacht, hiess es.