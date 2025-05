Am Freitag rücken nun Konjunkturdaten in den Blick. Die Helaba-Experten verweisen insbesondere auf Inflationszahlen aus den Bundesländern am Vormittag sowie dann die gesamtdeutschen Preisdaten um 14.00 Uhr. «Im Hinblick auf die EZB-Ratssitzung in der kommenden Woche sind diese Informationen wichtig.» Damit spielen sie auf die dann anstehende Zinsentscheidung der Europäischen Zentralbank an.