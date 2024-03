Der vor dem Wochenende lethargische Dax dürfte am Montag moderat zulegen. Eine Dreiviertelstunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Plus von rund 0,2 Prozent auf 17 981 Punkte. Damit rückt das Rekordhoch von 18 039 Punkte wieder in Sicht, das der deutsche Leitindex am vergangenen Donnerstag erreicht hatte. Sein Eurozonen-Pendant Eurostoxx 50 wird ebenfalls moderat im Plus erwartet.

18.03.2024 08:24