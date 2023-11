Der Dax dürfte seinen Schlingerkurs um die Marke von 16 000 Punkten am Mittwoch zunächst fortsetzen. Anleger warten auf Inflationsdaten, die für Deutschland am frühen Nachmittag veröffentlicht werden und dem deutschen Leitindex Impulse geben könnten. Am Donnerstag stehen dann Daten zur Teuerung aus den Euro-Ländern und den USA an.

29.11.2023 08:21