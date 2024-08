Der X-Dax deutet für den deutschen Leitindex am Mittwochmorgen rund eine Stunde vor dem Handelsstart einen wenig veränderten Start bei 18.788 Punkte an. Tags zuvor war der Dax bis auf 36 Punkte an sein Rekordhoch vom Mai bei 18.892 Punkte herangelaufen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen ebenfalls kaum bewegt gesehen.