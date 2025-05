Anleger dürfen am Mittwoch beim Dax weiter auf die Bestmarke von 23.476 Punkten schauen. Eine Stunde vor dem Beginn auf Xetra signalisierte der X-Dax als für den deutschen Leitindex ein Plus von 0,2 Prozent auf 23.301 Punkte - das Rekordhoch bleibt also in Reichweite. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird zur Wochenmitte unverändert erwartet.