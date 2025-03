Mit der Perspektive auf ein enormes Schuldenpaket und eine gelockerte Schuldenbremse dürfte sich der deutsche Aktienmarkt am Dienstagmorgen noch etwas weiter vorwagen in Richtung Rekord. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor Handelsbeginn einen 0,5 Prozent höheren Start bei 23.265 Zählern. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird im Plus erwartet.