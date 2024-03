Die Rekordjagd des Dax dürfte am Freitag weitergehen. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als ausserbörslicher Indikator ein Plus von 0,6 Prozent auf 17 786 Punkte. Damit steuert der deutsche Leitindex auf die siebte Bestmarke in Folge zu - auf Schlusskursbasis könnte es sogar der achte Rekordtag in Folge werden. Nach dem starken Februar zeichnet sich ein Wochenplus von 2,1 Prozent ab. Dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 winken am Freitag ebenfalls Gewinne.

01.03.2024 08:10