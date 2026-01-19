Eine Stunde vor dem Xetra-Start signalisierte der X-Dax den Dax mit 24.938 Punkten bis zu 1,4 Prozent unter seinem Handelsschluss am Freitag. Für die Vorwoche insgesamt hatte der Dax nur ein kleines Plus behauptet, nachdem er zwischenzeitlich mit einer Bestmarke von 25.507 Punkten an seine Rekordrally vom Jahresauftakt angeknüpft hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 , der in der Vorwoche ebenfalls Rekorde erzielte, wird am Montag noch etwas stärker im Minus erwartet als der Dax.