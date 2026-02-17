Ohne Impulse von der Wall Street dürfte der Dax am Dienstag seine jüngsten Verluste ausweiten. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Xetra-Start für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 24.721 Punkte. Damit orientiert sich das Barometer wohl wieder zurück in Richtung der 50-Tage-Linie bei 24.624 Punkten. Dieses mittelfristige Trendbarometer hatte er zuletzt bereits einige Male nur mit Mühe verteidigt.