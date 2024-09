Nach der Zinswende in den USA mit einer deutlichen Leitzinssenkung gleich zu Beginn war der Dax am Donnerstag bis auf 19.044 Punkte nach oben gerannt. Damit hatte er sein Jahresplus auf fast 14 Prozent ausgebaut. Nach erstmaligen Überschreiten der 19.000-Punkte-Marke schalten die Anleger nun offenbar zunächst wieder einen Gang herunter. Für Bewegung könnte allerdings der grosse Verfall an den Terminbörsen sorgen, der am Mittag ansteht.