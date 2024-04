Trotz des Rücksetzers am deutschen Aktienmarkt sind Marktanalysten jedoch nicht beunruhigt, was die weitere Börsenentwicklung betrifft. So weist die Bank HSBC darauf hin, dass das erste Quartal 2024 mit einem Plus von gut 10 Prozent für den Dax ein starkes gewesen sei. «Mit dem April folgt nun der historisch betrachtet zweitstärkste Monat.» Allerdings resultiere die saisonal gute April-Bilanz vor allem aus solchen Jahren, in denen der Dax in den drei Monaten zuvor ein Minus aufgewiesen hatte. «Vor diesem Hintergrund könnte das starke Startquartal also ein Indiz dafür sein, dass sich der heiss gelaufene Index im laufenden Monat womöglich eine kleine Pause gönnt.»