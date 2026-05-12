Der X-Dax signalisiert rund eine Dreiviertelstunde vor dem Börsenstart ein Minus von 0,8 Prozent auf 24.167 Punkte für den Dax . In der vergangenen Woche noch war der deutsche Leitindex mit etwas über 25.150 Punkten auf den höchsten Stand seit Beginn des Iran-Kriegs geklettert, hatte bis Freitag aber seinen Wochengewinn wieder weitgehend abgegeben und am Montag soeben im Plus geschlossen.