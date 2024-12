Nach dem Rekordhoch des Dax am Freitag ist ein verhaltener Start in die neue Börsenwoche zu erwarten. Der deutsche Leitindex dürfte am Montag zum Auftakt um den Schlusskurs vom Freitag bei 20.406 Punkten pendeln. Darauf deutet rund eine Stunde vor dem Haupthandel der X-Dax als Indikator für den Dax hin. Vor dem Wochenende hatte der Dax bei 20.522 Zählern eine Höchstmarke erreicht.