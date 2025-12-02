«Die Gewinnserie des Dax ist gestern gerissen», schrieb Analyst Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Die richtungsweisende Marke bleibe womöglich die Durchschnittslinie der vergangenen 200 Börsentage. Diese hatte der Dax am Montag kurz unterschritten. Sie findet als längerfristiger Indikator am Markt grosse Beachtung. «Es ist gut möglich, dass sich hier die zukünftige Richtung des Dax entscheidet», so Altmann.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate schnellten Bayer-Aktien um 10 Prozent nach oben. Der Agrarchemie- und Pharmakonzern kann rund um die milliardenteuren Rechtsstreitigkeiten um angebliche Gesundheitsrisiken des Unkrautvernichters Glyphosat weiter auf ein Grundsatzurteil des höchsten US-Gerichts hoffen. Der sogenannte Solicitor General unterstützt den Antrag auf Prüfung eines Falls durch den US Supreme Court. Bayer erhofft sich ein Grundsatzurteil des obersten US-Gerichts wegen widersprüchlicher Urteile von Bundesberufungsgerichten.
In der zweiten Reihe stiegen Bilfinger um 1,6 Prozent. Der Industriedienstleister will den Umsatz und die Profitabilität in den kommenden Jahren steigern.
Unter den kleineren Titeln legten Hypoport um 3,5 Prozent zu, angetrieben von einer Hochstufung des Investmenthauses Exane BNP./bek/jha/
(AWP)