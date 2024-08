Vor dem Notenbanker-Treffen in Jackson Hole in den USA bleiben die Anleger am Donnerstag zögerlich. Am deutschen Aktienmarkt dürfte sich zunächst wenig bewegen. Der X-Dax signalisierte rund eine Stunde vor dem Börsenstart ein kleines Minus für den deutschen Leitindex von 0,02 Prozent auf 18.444 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird ebenfalls fast unverändert erwartet. Etwas Rückenwind erhält das Börsenbarometer aus Übersee, denn die US-Börsen waren leicht positiv aus dem Handel gegangen.