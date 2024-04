Am Dienstag war das deutsche Börsenbarometer noch bis auf 18 567 Zähler und damit ein Rekordhoch geklettert, bevor im Sog einer schwächeren Wall Street Gewinnmitnahmen einsetzten. Am Mittwoch erholte sich der Dax wieder etwas, da sich die Inflation in der Eurozone im März überraschend stark abgeschwächt hatte und damit die Hoffnung auf eine erste Leitzinssenkung im Juni befeuerte.