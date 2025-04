Das Analysehaus Jefferies äusserte sich unterdessen vorsichtiger zum Flughafenbetreiber Fraport . So sieht Analyst Graham Hunt die Kursrally der Aktie in den vergangenen Monaten wegen des zunehmend trüberen Wirtschaftsumfelds als unpassend an. Daher kappte er sein Kursziel auf 52 Euro und stufte das Papier von «Hold» auf «Underperform» ab. Die Aktie gab auf Tradegate deutlich nach.