Für den deutschen Markt interessant ist auch ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg darüber, dass die Krypto-Handelsplattform Bitpanda sich offenbar auf einen Börsengang in Frankfurt in der ersten Jahreshälfte vorbereitet. Das in Wien ansässige Unternehmen könnte bei dem Börsengang eine Bewertung zwischen 4 und 5 Milliarden Euro anstreben, berichtete Bloomberg unter Berufung auf mit der Situation vertraute Personen. Eine solche Notierung wäre ein Schub für die europäischen Aktienmärkte, die Schwierigkeiten haben, grosse, von Risikokapital finanzierte Unternehmen aus Wachstumsbranchen wie Kryptowährungen für Börsengänge zu gewinnen./ck/mis