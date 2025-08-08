Der X-Dax signalisierte für den Dax rund eine Stunde vor dem Handelsstart einen kaum veränderten Stand von 24.189 Punkten. Damit zeichnet sich für den deutschen Leitindex ein Wochengewinn von mehr als 3 Prozent ab. Zudem rückt das Rekordhoch vor Monatsfrist bei 24.639 Punkten wieder in Reichweite. Für den Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 deutet sich am Freitagmorgen ebenfalls ein kaum verändertes Niveau an.