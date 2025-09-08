Nach zwei zuletzt schwachen Börsenwochen winken dem deutschen Aktienmarkt am Montag moderate Kursgewinne. Ob diese bis zum Handelsschluss halten, ist allerdings fraglich. Denn am Nachmittag stellt Frankreichs Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage. Seine Regierung droht zu stürzen. Das hoch verschuldete Land muss den Gürtel enger schnallen, es gibt jedoch keine Einigkeit über den Sparkurs.