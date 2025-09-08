«Ein positiver Ausgang ist alles andere als sicher», schrieb die Landesbank Helaba in einem Marktkommentar. Mit einem Sturz der Regierung könnten Investoren beim Kauf französischer Anleihen höhere Risikoprämien verlangen. Das würde Frankreich, die zweitgrösste Wirtschaftskraft in der Eurozone, finanziell noch stärker unter Druck setzen.
Am Morgen sind die Indikationen aber verhalten positiv: Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex eine Stunde vor der Eröffnung ein Plus von 0,3 Prozent auf 23.677 Punkte. Auch der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 dürfte im frühen Handel leicht zulegen.
Im vorbörslichen Handel auf Tradegate gewannen die Aktien von Vonovia 1,5 Prozent. Die Bank Jefferies hat die Papiere des Immobilienkonzerns auf «Buy» hochgestuft. Henkel-Aktien profitierten mit plus 1,5 Prozent von einem positiven Kommentar der Investmentbank Exane BNP.
Unter den Nebenwerten legten Kontron um 1,5 Prozent zu. Der Hard- und Software-Anbieter für die Industrie bleibt nach eigener Aussage von den Importzöllen der US-Regierung ausgenommen./bek/stk
(AWP)