Wasser in den Wein goss am Vorabend BASF mit einer Gewinnwarnung für dieses Jahr. Damit habe man zwar gerechnet, sagte ein Händler, nicht jedoch in diesem Ausmass. Auf der Handelsplattform Tradegate fiel der BASF-Kurs am Morgen um vier Prozent im Vergleich zum Xetra-Schlusskurs am Vortag.