Die neue Börsenwoche dürfte von der zu erwartenden Zinssenkung in den USA geprägt sein, die Notenbank Fed entscheidet hierüber am Mittwochabend. Am Markt sind die Annahmen nicht einheitlich: Wahrscheinlicher ist derzeit wohl eine grosse Zinssenkung um einen halben Prozentpunkt. Einige Akteure setzen hingegen auf einen kleinen Zinsschritt von einem Viertelprozentpunkt. Die Woche könnte also Überraschungen und Kursschwankungen bringen.