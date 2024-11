An den Börsen ist am Mittwoch der «Trump-Trade» angesagt: An der Wall Street zeichnen sich deutliche Kursgewinne ab. Der Dax zeigt sich derweil im vorbörslichen Handel leicht im Plus. Für den Ex-Präsidenten Donald Trump zeichnet sich mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Rückkehr ins Weisse Haus ab. Trump siegte in den wichtigen Bundesstaaten North Carolina, Georgia und Pennsylvania.