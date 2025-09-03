Wegen des «brutalen Wertverlustes» senkte Grzinic allerdings - wie auch JPMorgan an diesem Tag - das Kursziel. Doch auch Wendy Liu blickt optimistisch auf Adidas. Die neu für diese Aktie zuständige JPMorgan-Analystin bekräftigte die Aktie nicht nur auf «Overweight», sondern versah sie vor dem Ende Oktober anstehenden Bericht zum dritten Quartal mit dem Stempel «positive Catalyst Watch» für besonders aussichtsreiche Werte. Die Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate im Vergleich zum Xetra-Schluss um knapp drei Prozent zu.