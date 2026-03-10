Der Dax würde mit dem freundlichen Start an seine Stabilisierungsbewegung anknüpfen, die zu Wochenbeginn schon im Tagesverlauf eingesetzt hatte. Am Montagmorgen war er im Zuge des Iran-Kriegs und einer erneuten Rally von Öl- und Erdgaspreisen zunächst noch auf 22.927 Punkte abgetaucht. Der Schock nach dem Wochenende hielt aber nur eine halbe Stunde an, dann suchten einige Anleger wieder schrittweise ihre Chance.