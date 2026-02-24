Unternehmensseitig sorgt die Berichtssaison für deutlich mehr Nachrichten als zum ruhigen Wochenauftakt. Der Dialyseanbieter Fresenius Medical Care (FMC) berichtete für 2025 einen Gewinnsprung und schnitt damit einem Händler zufolge ein wenig besser als erwartet ab. Der Ausblick, der eine deutlich nachlassende Dynamik beinhaltet, falle derweil wie befürchtet vorsichtig aus. Konzernchefin Helen Giza schliesst für das bereinigte operative Ergebnis 2026 sowohl einen Zuwachs als auch einen Rückgang im mittleren einstelligen Prozentbereich zu konstanten Wechselkursen nicht aus. Grund ist vor allem die Einführung eines moderneren Dialysegerätes in den USA, die zu Buche schlägt. Für die Aktie zeichnet sich ein Kursrückgang ab.