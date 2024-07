Zum Ende einer bislang schwachen Woche dürfte sich für den Dax am Freitag zunächst wenig tun. Der X-Dax signalisierte für den deutschen Leitindex ein geringfügiges Plus auf 18.359 Punkte. Mit einem Wochenminus von gut zwei Prozent ist das Börsenbarometer wieder in seine Handelsspanne vom Juni zurückgefallen, nachdem es vor einer Woche noch einen Chartausbruch nach oben versucht hatte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wurde am Morgen 0,2 Prozent höher erwartet.